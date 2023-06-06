Як змінилася вартість води для населення
З початку червня НКРЕКП підняла тарифи на централізоване водопостачання на водовідведення для 35 водоканалів по усій Україні. Ціну не змінили лише для Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.
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Ціноутворення за воду у різних областях відрізняється, тому що воно залежить від:
- обсягів споживання;
- кількості споживачів конкретного водоканалу;
- особливостей надання послуг.
Що з іншими тарифами
- 30 травня 2023 року Кабмін схвалив підняття тарифу на електроенергію для населення. Тепер він становить – 2,64 гривні за кіловат-годин.
- Ситуація з газом змінюватися не буде. Нині більшість українців користуються послугами "Нафтогазу". Для них діятиме тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.
- Проте в Україні також функціонує 9 постачальників і ціна кубометра газу в них зараз коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр.