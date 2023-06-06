Як змінилася вартість води для населення

З початку червня НКРЕКП підняла тарифи на централізоване водопостачання на водовідведення для 35 водоканалів по усій Україні. Ціну не змінили лише для Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.

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Зверніть увагу! Ми навели ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Проте є окремі міста у яких працює декілька водоканалів, тому, якщо ви не знайшли свого, можете переглянути список за цим посиланням. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто помножити на 1,2.

Ціноутворення за воду у різних областях відрізняється, тому що воно залежить від:

обсягів споживання;

кількості споживачів конкретного водоканалу;

особливостей надання послуг.

Що з іншими тарифами