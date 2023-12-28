Допомога українцям під час війни: хто отримає нові виплати

Після початку повномасштабного вторгнення, значна кількість українців опинились у складному становищі. Уряд запровадив різні види соцдопомоги, аби підтримати постраждалих.

Хто отримає гроші

Кабмін ухвалив надання нового виду соцдопомоги у 2024 році. У бюджеті на наступний рік ці видатки зафіксовані у розмірі 480,3 мільйона гривень.

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Кошти отримають одразу декілька категорій населення. Йдеться про постраждалих від російської агресії, які мають один з визначених видів діяльності:

державні службовці;

працівники на об'єктах критичної інфраструктури;

посадові особи органів місцевого самоврядування.

Які ще рішення ухвалив Кабмін

Основною вимогою для надання коштів є те, що вказані громадяни мають документальне підтвердження про отриману шкоду життю і здоров'ю, внаслідок військових дій.

Під час засідання Кабмін прийняв низку важливих рішень, зокрема і продовження терміну проходження ідентифікації для отримання пенсії. Пенсіонери мають встигнути зробити це до 31 березня 2024 року.

Також була переглянута процедура надання пільг для оплати ЖКП. Оскільки значна кількість ветеранів війни не можуть самостійно подати необхідну заяву, це зможуть зробити хні родичі. Щобільше, буде спрощено саму систему розгляду потребуючих. Нововведення вступлять у дію з травня 2024 року.