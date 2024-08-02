У НКРЕКП призначили нового голову

2 серпня 2024, 13:25
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Джерело:

НКРЕКП

У НКРЕКП призначили нового голову. Тепер цю посаду займатиме Юрій Власенко.

Новий голова НКРЕКП

2 серпня під час закритого засідання члени НКРЕКП шляхом таємного голосування обрали Головою регулятора Юрія Власенка.

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Юрій Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі понад 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
– написали у пресслужбі.

Нагадаємо! З Власенко з травня 2021 року по липень 2024 року працював на посаді першого заступника Міністра енергетики України.

Автор: Тетяна Стельмах