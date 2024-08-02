У НКРЕКП призначили нового голову
2 серпня 2024, 13:25Читать новость на русском
Джерело:НКРЕКП
У НКРЕКП призначили нового голову. Тепер цю посаду займатиме Юрій Власенко.
Новий голова НКРЕКП
2 серпня під час закритого засідання члени НКРЕКП шляхом таємного голосування обрали Головою регулятора Юрія Власенка.
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Юрій Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі понад 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
– написали у пресслужбі.