У НКРЕКП призначили нового голову. Тепер цю посаду займатиме Юрій Власенко.

Новий голова НКРЕКП

2 серпня під час закритого засідання члени НКРЕКП шляхом таємного голосування обрали Головою регулятора Юрія Власенка.

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Юрій Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі понад 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

– написали у пресслужбі.

З Власенко з травня 2021 року по липень 2024 року працював на посаді першого заступника Міністра енергетики України.