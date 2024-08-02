Як призначається пенсія поліцейським

У разі повторного прийняття на службу в структурні органи поліції, виплата пенсій припиняється на час служби.

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При наступному звільненні виплата пенсій поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Зауважте! Виплата пенсій не припиняється у разі призову поліцейського на військову службу за контрактом, а також при службі на посадах поліцейських у підрозділах поліції особливого призначення.

Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, вислуги років, а також до стажу державної служби.

Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники поліції, які:

з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше;

досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років. З них не менше, ніж 12 календарних років і 6 місяців має становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ або Національній поліції.

Пенсія по інвалідності поліцейським

Пенсія призначається:

Якщо працівники поліції стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання службових обов’язків.

При настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

До слова! До структурних підрозділів поліції належать: кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення, інші підрозділи.