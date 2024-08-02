Как назначается пенсия полицейским

В случае повторного принятия на службу в структурные органы полиции, выплата пенсий прекращается на время службы.

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При следующем увольнении выплата пенсий возобновляется с учетом общей выслуги лет на день последнего увольнения.

Обратите внимание! Выплата пенсий не прекращается в случае призыва полицейского на военную службу по контракту, а также при службе на должностях полицейских в подразделениях полиции особого назначения.

Время прохождения службы в полиции засчитывается в страховой стаж, стажа работы по специальности, выслуги лет, а также в стаж государственной службы.

Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют работники полиции, которые:

с 1 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеют выслугу 25 календарных лет и более;

достигли на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии страхового стажа 25 лет. Из них не менее, чем 12 календарных лет и 6 месяцев должна составлять военная служба, служба в органах внутренних дел или Национальной полиции.

Пенсия по инвалидности полицейским

Пенсия назначается:

Если работники полиции стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей.

При наступлении инвалидности вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с выполнением служебных обязанностей, или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы.

К слову! К структурным подразделениям полиции относятся: криминальная полиция, патрульная полиция, органы досудебного расследования, полиция охраны, специальная полиция, полиция особого назначения, другие подразделения.