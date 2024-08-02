Когда приходит пенсия по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца назначается для членов семьи, которые потеряли лицо, которая их обеспечивала и не имеют возможности самостоятельно себя обеспечивать.

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К нетрудоспособным членам семьи относятся:

другой супруг, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если им установили инвалидность до достижения 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Напомним! Пенсию в связи с потерей кормильца могут назначить, если члены семьи умершего были на полном содержании кормильца.

Какой размер выплат по потере кормильца

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними равными долями.

Обратите внимание! Минимальный размер такой пенсии составляет 1 180,5 гривны.