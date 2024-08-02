Сколько надо зарабатывать, чтобы получить пенсию 6 тысяч гривен
Для того чтобы в будущем претендовать на пенсию в размере 6 144 гривны, лицо должно заработать 20 тысяч гривен и иметь полный трудовой стаж – 35 лет.
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Однако это приблизительные расчеты, ведь, чтобы точно вычислить сумму, учитывают каждую зарплату лица и среднюю зарплату по стране.
Зато лица с заработной платой 30 тысяч гривен могут рассчитывать на то, что их пенсионная выплата составит примерно 9 216 гривен.