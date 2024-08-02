Скільки треба заробляти, щоб отримати пенсію 6 тисяч гривень

Для того, щоб у майбутньому претендувати на пенсію у розмірі 6 144 гривні, особа повинна заробити 20 тисяч гривень та мати повний трудовий стаж – 35 років.

Читайте також Які будуть пенсії з 1 серпня: кому чекати на зміни

Проте це приблизні розрахунки, адже, щоб точно обчислити суму враховують кожну зарплату особи та середню зарплату по країні.

Зверніть увагу! Особи із заробітною платою 15 000 гривень та повним трудовим стажем можуть розраховувати на пенсію в розмірі 4 608 гривень.

Натомість особи із заробітною платою 30 тисяч гривень можуть розраховувати на те, що їхня пенсійна виплата становитиме приблизно 9 216 гривень.

Нагадаємо! Нині середня пенсія по Україні зросла на 431 гривню, до 5 816 гривень.