Хочуть купувати російський газ: Словаччина та ще одна країна блокують 18-пакет санкцій

Новий пакет санкцій під загрозою, адже дві європейські країни не зняли своїх заперечень. Повторну спробу голосування розпочнуть 16 липня.

Хто і чому блокує санкції проти Росії?

15 липня посли ЄС вже не погодять 18-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка.

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Позицію не ставили на голосування, бо Словаччина і Мальта досі не готові голосувати "за".

Мальта висловила заперечення проти пропозиції Єврокомісії встановити цінову стелю на експорт російської енергії на рівні 15 відсотків від ринкової ціни.

Натомість Словаччина не підтримає пакет санкцій проти Росії, якщо Європа не надаватиме хоча б мінімальні гарантії відносно того як його країна має впоратися з припиненням постачання російського газу. Обговорення продовжиться на засіданні Coreper 16 липня, з 9 години ранку.

Що увійшло до 18-го пакета санкцій?

Посли ЄС майже домовилися щодо 18 пакета санкцій проти Росії. Гранична ціна на російську нафту була узгоджена країнами G7 у грудні 2022 року, щоб обмежити прибутки Росії, які вона використовує на фінансування війни проти України. Нинішня стеля у 60 доларів за барель неактуальна через падіння нафтових котирувань.

Окрім зниження граничної ціни на нафту, у 18-му пакеті санкцій пропонують:

заборону на транзакції, пов'язані із трубопроводами "Північного потоку",

санкції проти російського НПЗ в Індії,

обмеження проти двох китайських банків,

реєстр прапорів, які Росія використовує для "тіньового флоту".

Санкції ж набудуть чинності лише за одностайної згоди всіх країн ЄС.