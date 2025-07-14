Ще одна країна може блокувати нові санкції проти Кремля

Фіцо заявив, що хоче розв'язати проблему, оскільки напруга зростає з усіх боків, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

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Однак заявилася нова перешкода. Мова йде про країну під назвою Мальта.

Під час зустрічі Комітету постійних представників у неділю країна висловила заперечення проти пропозиції Єврокомісії встановити цінову стелю на експорт російської енергії на рівні 15 відсотків від ринкової ціни. Ціна обчислюється за середнім показником за три місяці.

Зверніть увагу! Цю інформацію повідомив один з дипломатів.