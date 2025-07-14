Еще одна страна может блокировать новые санкции против Кремля

Фицо заявил, что хочет решить проблему, поскольку напряжение растет со всех сторон, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Однако заявилось новое препятствие. Речь идет о стране под названием Мальта.

Во время встречи Комитета постоянных представителей в воскресенье страна выразила возражения против предложения Еврокомиссии установить ценовой потолок на экспорт российской энергии на уровне 15 процентов от рыночной цены. Цена вычисляется по среднему показателю за три месяца.

Обратите внимание! Эту информацию сообщил один из дипломатов ЕС.