Новий пакет санкцій проти Росії погодили в ЄС, – ЗМІ

Посли ЄС таки погодили 21 пакет санкцій проти Росії. Станом на зараз триває завершення технічної роботи.

Що відомо щодо 21-го пакета санкцій

Письмову процедуру ухвалення планують розпочати сьогодні вдень, про що пише медіа Суспільне з посиланням на слова дипломата.

Наголошується, що раніше пакет блокувала Греція.

Видання FT писало ввечері 22 липня, що грецький судноплавній компанії Dynagas дозволять і надалі перевозити російський скраплений природний газ у межах нового пакета санкцій проти Москви.

Підкреслюється, що Греція активно виступала проти обмежень в інтересах компанії Dynagas, що належить мільярдеру Джорджу Прокопіу та експлуатує 27 газовозів. Серед них – третина світового флоту танкерів класу Arc7, спеціально побудованих для роботи в крижаних водах Арктики біля російського заводу Yamal СПГ.

У матеріалі йдеться, що Афіни понад тиждень блокували затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, через що зависли й інші заходи, зокрема санкції проти додаткових банків, криптовалютних мереж і підприємств російського військово-промислового комплексу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі Х також підтвердила новини про пакет санкцій.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Вітаю досягнення домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. У той час, коли Україна нарощує військову перевагу, наші санкції й надалі послаблюють економічні основи російської воєнної машини.

Вона зазначила, що ЄС додає ще 32 російські банки до списку установ, яким заборонено здійснювати фінансові операції.

Також санкції поширюються на криптовалютні компанії та платформи для торгівлі нафтою.

Євросоюз заморожує перегляд цінової стелі на російську нафту на один рік, щоб російська воєнна машина не могла отримати вигоду від ринкових потрясінь.

Крім того, вперше запроваджують санкції проти суден, які допомагають російському "тіньовому флоту".

Також ми зробили важливий крок до офіційної заборони російським учасникам бойових дій в'їжджати до Європейського Союзу,

– написала фон дер Ляєн.

Так під час узгодження санкцій ЄС почав зіштовхуватися з певними інтересами різних країн. Зокрема, новий пакет має завдати більшої економічної шкоди Росії, наж Греції.

Нагадаємо, що деякі інші країни також виступали проти важливих пунктів щодо 21-го пакета санкцій. Серед країн були Італія, Франція, Австрія. Зокрема, в ЄС зникла надія, що погоджувати обмеження буде простіше після зміни влади в Угорщині.