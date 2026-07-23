Новий пакет санкцій проти Росії погодили в ЄС, – ЗМІ
Посли ЄС таки погодили 21 пакет санкцій проти Росії. Станом на зараз триває завершення технічної роботи.
Що відомо щодо 21-го пакета санкцій
Письмову процедуру ухвалення планують розпочати сьогодні вдень, про що пише медіа Суспільне з посиланням на слова дипломата.
Наголошується, що раніше пакет блокувала Греція.
Видання FT писало ввечері 22 липня, що грецький судноплавній компанії Dynagas дозволять і надалі перевозити російський скраплений природний газ у межах нового пакета санкцій проти Москви.
Підкреслюється, що Греція активно виступала проти обмежень в інтересах компанії Dynagas, що належить мільярдеру Джорджу Прокопіу та експлуатує 27 газовозів. Серед них – третина світового флоту танкерів класу Arc7, спеціально побудованих для роботи в крижаних водах Арктики біля російського заводу Yamal СПГ.
У матеріалі йдеться, що Афіни понад тиждень блокували затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, через що зависли й інші заходи, зокрема санкції проти додаткових банків, криптовалютних мереж і підприємств російського військово-промислового комплексу.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі Х також підтвердила новини про пакет санкцій.
Вітаю досягнення домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. У той час, коли Україна нарощує військову перевагу, наші санкції й надалі послаблюють економічні основи російської воєнної машини.
- Вона зазначила, що ЄС додає ще 32 російські банки до списку установ, яким заборонено здійснювати фінансові операції.
- Також санкції поширюються на криптовалютні компанії та платформи для торгівлі нафтою.
- Євросоюз заморожує перегляд цінової стелі на російську нафту на один рік, щоб російська воєнна машина не могла отримати вигоду від ринкових потрясінь.
- Крім того, вперше запроваджують санкції проти суден, які допомагають російському "тіньовому флоту".
Також ми зробили важливий крок до офіційної заборони російським учасникам бойових дій в'їжджати до Європейського Союзу,
– написала фон дер Ляєн.
Так під час узгодження санкцій ЄС почав зіштовхуватися з певними інтересами різних країн. Зокрема, новий пакет має завдати більшої економічної шкоди Росії, наж Греції.
Нагадаємо, що деякі інші країни також виступали проти важливих пунктів щодо 21-го пакета санкцій. Серед країн були Італія, Франція, Австрія. Зокрема, в ЄС зникла надія, що погоджувати обмеження буде простіше після зміни влади в Угорщині.