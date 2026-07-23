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23 липня, 10:14
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Оновлено - 11:25, 23 липня

Новий пакет санкцій проти Росії погодили в ЄС, – ЗМІ

Валерія Моргун

Посли ЄС таки погодили 21 пакет санкцій проти Росії. Станом на зараз триває завершення технічної роботи.

Що відомо щодо 21-го пакета санкцій

Письмову процедуру ухвалення планують розпочати сьогодні вдень, про що пише медіа Суспільне з посиланням на слова дипломата.

Наголошується, що раніше пакет блокувала Греція.

Видання FT писало ввечері 22 липня, що грецький судноплавній компанії Dynagas дозволять і надалі перевозити російський скраплений природний газ у межах нового пакета санкцій проти Москви.

Підкреслюється, що Греція активно виступала проти обмежень в інтересах компанії Dynagas, що належить мільярдеру Джорджу Прокопіу та експлуатує 27 газовозів. Серед них – третина світового флоту танкерів класу Arc7, спеціально побудованих для роботи в крижаних водах Арктики біля російського заводу Yamal СПГ.

У матеріалі йдеться, що Афіни понад тиждень блокували затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, через що зависли й інші заходи, зокрема санкції проти додаткових банків, криптовалютних мереж і підприємств російського військово-промислового комплексу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі Х також підтвердила новини про пакет санкцій.

 

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Вітаю досягнення домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. У той час, коли Україна нарощує військову перевагу, наші санкції й надалі послаблюють економічні основи російської воєнної машини.

  • Вона зазначила, що ЄС додає ще 32 російські банки до списку установ, яким заборонено здійснювати фінансові операції.
  • Також санкції поширюються на криптовалютні компанії та платформи для торгівлі нафтою.
  • Євросоюз заморожує перегляд цінової стелі на російську нафту на один рік, щоб російська воєнна машина не могла отримати вигоду від ринкових потрясінь.
  • Крім того, вперше запроваджують санкції проти суден, які допомагають російському "тіньовому флоту".

Також ми зробили важливий крок до офіційної заборони російським учасникам бойових дій в'їжджати до Європейського Союзу,
– написала фон дер Ляєн.

Так під час узгодження санкцій ЄС почав зіштовхуватися з певними інтересами різних країн. Зокрема, новий пакет має завдати більшої економічної шкоди Росії, наж Греції.

Нагадаємо, що деякі інші країни також виступали проти важливих пунктів щодо 21-го пакета санкцій. Серед країн були Італія, Франція, Австрія. Зокрема, в ЄС зникла надія, що погоджувати обмеження буде простіше після зміни влади в Угорщині.

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