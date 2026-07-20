Що планує Єврокомісія

За словами європейських дипломатів, Брюссель готує аналіз економічного впливу заборони, щоб представити його на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) у вівторок, пише Politico.

Після цього у середу посли країн Євросоюзу обговорять цей документ на зустрічі у середу.

Джерела видання говорять, що саме ця зустріч може стати вирішальною для ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії.

Головна мета Єврокомісії полягає у тому, щоб довести, що заборона на транспортування СПГ завдасть Росії більшої економічної шкоди, ніж Греції. Водночас її буде складно обійти, просто змінивши прапори суден, які перевозять газ.

Ми намагаємося знайти вихід із цієї ситуації, але проблема з Грецією показує, що ми починаємо стикатися з певними ключовими економічними інтересами,

– сказав один із дипломатів.

Вони додали, що у крайньому разі ЄС може запропонувати Греції виняток із дії обмежень, щоб зберегти їх в цілому.

Європейська комісія коментувати свої наміри відмовилася.

Чому заборона для СПГ важлива

ЄС уже погодив поступову відмову від російського газу:

повне припинення імпорту російського СПГ очікується до кінця 2026 року;

а трубопровідного газу – не пізніше листопада 2027 року.

Заборона на транспортування російського СПГ до третіх країн має стати додатковим кроком, який ускладнить для Москви пошук альтернативних маршрутів і покупців.

Це особливо важливо тому, що російський скраплений газ приносить значні доходи Кремлю. А європейські судноплавні компанії досі використовуються для його доставки.

Нагадаємо, Греція блокує 21-й пакет санкцій проти Росії, оскільки вважає, що заборона на транспортування СПГ завдасть значної шкоди їй і всьому ЄС, відкривши шлях для конкурентів із третіх країн, які зможуть витіснити європейські судноплавні компанії.