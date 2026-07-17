Яку загрозу побачила Греція

Два грецькі урядовці заявили у п'ятницю, що газовий ринок можуть перехопити конкуренти, які не входять складу ЄС, пише Reuters.

Афіни наголосили, що будь-який новий пакет санкцій проти Росії має бути ретельно збалансованим.

Обмеження, на їхню думку, повинні максимально посилити тиск на Москву, але водночас мінімізувати можливі негативні наслідки для європейського бізнесу, споживачів і конкурентоспроможності Європи.

Європа не повинна в результаті власної санкційної політики ненавмисно віддавати цілі сектори економіки або частки ринку гравцям з-поза меж ЄС. Санкції мають послаблювати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні переваги для інших за рахунок Європи,

– зазначив один із представників уряду Греції.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розповів, що через суперечності країни ЄС досі не визначилися з посиленням санкцій щодо російського СПГ.

Відтак, переговори щодо 21-го пакета обмежень перенесли на 23 липня.

Чому Греція проти заборони на перепродаж СПГ

На сьогодні Греція є одним із найбільших гравців у світі з перевезень скрапленого газу, конкуруючи з Японією, Китаєм та США.

За даними Союзу грецьких судновласників, компанії країни володіють 172 СПГ-танкерами, або близько 23% світового флоту таких суден.

У Євросоюзі вони контролюють близько 81% місткості СПГ-флоту, що перебуває під контролем блоку.

Таким чином, заборона на перевезення російського газу до третіх країн може безпосередньо вдарити по грецьких судноплавних компаніях, а позиція Афін має цілком конкретний економічний мотив.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Греція блокує 21-й пакет санкції проти Росії, аби захистити компанію, яка належить мільярдеру Георгіосу Прокопіу і займається перевезенням російського СПГ з Арктики.