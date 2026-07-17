Какую угрозу увидела Греция

Два греческих чиновника заявили в пятницу, что газовый рынок могут перехватить конкуренты, не входящие в состав ЕС, пишет Reuters.

Афины подчеркнули, что любой новый пакет ограничений против России должен быть тщательно сбалансирован.

Санкции, по их мнению, должны максимально усилить давление на Москву, но в то же время минимизировать возможные негативные последствия для европейского бизнеса, потребителей и конкурентоспособности Европы.

Европа не должна в результате собственной санкционной политики непреднамеренно отдавать целые сектора экономики или доли рынка игрокам из-за пределов ЕС. Санкции должны ослаблять экономический потенциал России, а не создавать стратегические преимущества для других за счет Европы,

– отметил один из представителей правительства Греции.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, почему страны ЕС до сих пор не определились с ужесточением санкций в отношении российского СПГ.

В связи с этим переговоры по 21-му пакету ограничений перенесли на 23 июля.

Почему Греция против запрета на перепродажу СПГ

На сегодняшний день Греция является одним из крупнейших игроков в мире по перевозкам сжиженного газа, конкурируя с Японией, Китаем и США.

По данным Союза греческих судовладельцев, компании страны владеют 172 СПГ-танкерами, или около 23% мирового флота таких судов.

В Евросоюзе они контролируют около 81% вместимости СПГ-флота, находящегося под контролем блока.

Таким образом, запрет на перевозку российского газа в третьи страны может напрямую ударить по греческим судоходным компаниям, а позиция Афин имеет вполне конкретный экономический мотив.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Греция блокирует 21-й пакет санкций против России, чтобы защитить компанию, принадлежащую миллиардеру Георгиосу Прокопиу и занимающуюся перевозкой российского СПГ из Арктики.