Что планирует Еврокомиссия

По словам европейских дипломатов, Брюссель готовит анализ экономических последствий запрета, чтобы представить его на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) во вторник, пишет Politico.

После этого в среду послы стран Евросоюза обсудят этот документ на встрече.

Источники издания отмечают, что именно эта встреча может стать решающей для принятия 21-го пакета санкций против России.

Главная цель Еврокомиссии заключается в том, чтобы доказать, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России больший экономический ущерб, чем Греции. В то же время его будет сложно обойти, просто сменив флаги судов, перевозящих газ.

Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но проблема с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с определенными ключевыми экономическими интересами,

– сказал один из дипломатов.

Они добавили, что в крайнем случае ЕС может предложить Греции исключение из действия ограничений, чтобы сохранить их в целом.

Европейская комиссия отказалась комментировать свои намерения.

Почему запрет на СПГ важен

ЕС уже согласовал постепенный отказ от российского газа:

полное прекращение импорта российского СПГ ожидается к концу 2026 года;

а трубопроводного газа – не позднее ноября 2027 года.

Запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны должен стать дополнительным шагом, который затруднит для Москвы поиск альтернативных маршрутов и покупателей.

Это особенно важно, потому что российский сжиженный газ приносит Кремлю значительные доходы. А европейские судоходные компании до сих пор задействованы в его доставке.

Напомним, Греция блокирует 21-й пакет санкций против России, поскольку считает, что запрет на транспортировку СПГ нанесет значительный ущерб ей и всему ЕС, открыв путь для конкурентов из третьих стран, которые смогут вытеснить европейские судоходные компании.