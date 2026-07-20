Что планирует Еврокомиссия
По словам европейских дипломатов, Брюссель готовит анализ экономических последствий запрета, чтобы представить его на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) во вторник, пишет Politico.
После этого в среду послы стран Евросоюза обсудят этот документ на встрече.
Источники издания отмечают, что именно эта встреча может стать решающей для принятия 21-го пакета санкций против России.
Главная цель Еврокомиссии заключается в том, чтобы доказать, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России больший экономический ущерб, чем Греции. В то же время его будет сложно обойти, просто сменив флаги судов, перевозящих газ.
Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но проблема с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с определенными ключевыми экономическими интересами,
– сказал один из дипломатов.
Они добавили, что в крайнем случае ЕС может предложить Греции исключение из действия ограничений, чтобы сохранить их в целом.
Европейская комиссия отказалась комментировать свои намерения.
Почему запрет на СПГ важен
ЕС уже согласовал постепенный отказ от российского газа:
- полное прекращение импорта российского СПГ ожидается к концу 2026 года;
- а трубопроводного газа – не позднее ноября 2027 года.
Запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны должен стать дополнительным шагом, который затруднит для Москвы поиск альтернативных маршрутов и покупателей.
Это особенно важно, потому что российский сжиженный газ приносит Кремлю значительные доходы. А европейские судоходные компании до сих пор задействованы в его доставке.
Напомним, Греция блокирует 21-й пакет санкций против России, поскольку считает, что запрет на транспортировку СПГ нанесет значительный ущерб ей и всему ЕС, открыв путь для конкурентов из третьих стран, которые смогут вытеснить европейские судоходные компании.