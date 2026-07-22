Що відбувається у ЄС щодо санкцій проти Росії

Наразі Будапешт більше не перешкоджає санкціям проти Москви, а іншим країнам доводиться відкрито пояснювати власні заперечення, про що пише Policito.

Вілле Ніїністе Фінський євродепутат, голова делегації Європарламенту з питань Росії Було несподівано побачити, скільки держав-членів затримують ухвалення рішень. Надзвичайно важливо й надалі посилювати санкції ЄС проти Росії саме зараз, коли Росія починає відчувати тиск війни на власну економіку та громадську думку.

Сім співрозмовників видання, які працюють над 21-м пакетом санкцій, повідомили, що кілька запропонованих заходів уже були послаблені або повністю вилучені.

Наприклад, Греція поки що відмовляється підтримати 21-й пакет через пропозицію заборонити компаніям із ЄС перевозити російський скраплений природний газ до третіх країн.

Разом із Мальтою та Кіпром Греція також вагалася щодо продовження чинного цінового обмеження на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель.

Переговори також ускладнилися через втручання Австрії, яка виступила на захист банку Raiffeisen Bank. Raiffeisen уже тривалий час домагається компенсації за те, що називає незаконною експропріацією своїх активів у Росії на суму 2,44 мільярда євро, яка сталася після передачі заморожених коштів одного з провідних російських олігархів.

Іншим країнам вдалося також домогтися вилучення пропозиції щодо поступової відмови від імпорту російської риби. Початковий проєкт передбачав заборону імпорту тріски, пікші та мінтаю, але його виключили.

У попередніх версіях документа також пропонувалися санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила та обмеження щодо колишніх військовослужбовців російської армії.

Болгарія виступила проти внесення Кирила до санкційного списку. Італія також офіційно висловила заперечення, а один із дипломатів повідомив, що Ватикан не підтримував запровадження санкцій проти глави іншої церкви.

виступила проти внесення Кирила до санкційного списку. також офіційно висловила заперечення, а один із дипломатів повідомив, що Ватикан не підтримував запровадження санкцій проти глави іншої церкви. Франція та Італія, які видають значну кількість віз громадянам Росії, також заперечили проти запропонованих обмежень щодо колишніх російських військових.

Попри значні поступки, нинішня версія пакета передбачає:

відключення ще десятків російських банків від системи SWIFT; заборону на в'їзд до ЄС для понад 250 осіб – це найбільше розширення санкційних списків із 2023 року.

В ЄС зникли надії на те, що погоджувати санкції стане простіше після зміни влади в Угорщині. Євросоюз все частіше стикається з національними економічними інтересами різних країн, а для запровадження обмежень потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

Що ще відомо про санкції

Нагадаємо, що 17 липня Рада ЄС ухвалила рішення запровадити санкції проти Росії. Вони стосувалися однієї фізичної особи та п’яти юридичних осіб. Обмеження ввели, зокрема, у зв'язку з ударами по Києву в ніч на 1 та 5 липня 2026 року.