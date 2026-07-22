Что происходит в ЕС в отношении санкций против России

В настоящее время Будапешт больше не препятствует санкциям против Москвы, а другим странам приходится открыто объяснять свои возражения, о чем пишет Policito.

Вилле Ниинисте Финский евродепутат, глава делегации Европарламента по вопросам России Было неожиданно увидеть, сколько государств-членов затягивают принятие решений. Чрезвычайно важно и в дальнейшем ужесточать санкции ЕС против России именно сейчас, когда Россия начинает ощущать давление войны на собственную экономику и общественное мнение.

Семь собеседников издания, работающих над 21-м пакетом санкций, сообщили, что несколько предложенных мер уже были смягчены или полностью исключены.

Например, Греция пока отказывается поддержать 21-й пакет из-за предложения запретить компаниям из ЕС перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны.

Наряду с Мальтой и Кипром Греция также колебалась по поводу продления действующего ценового ограничения на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель.

Переговоры также осложнились из-за вмешательства Австрии, которая выступила в защиту банка Raiffeisen Bank. Raiffeisen уже длительное время добивается компенсации за то, что называет незаконной экспроприацией своих активов в России на сумму 2,44 миллиарда евро, произошедшей после передачи замороженных средств одного из ведущих российских олигархов.

Другим странам также удалось добиться исключения предложения о постепенном отказе от импорта российской рыбы. Первоначальный проект предусматривал запрет на импорт трески, пикши и минтая, но его исключили.

В предыдущих версиях документа также предлагались санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла и ограничения в отношении бывших военнослужащих российской армии.

Болгария выступила против включения Кирилла в санкционный список. Италия также официально выразила возражения, а один из дипломатов сообщил, что Ватикан не поддерживал введение санкций против главы другой церкви.

выступила против включения Кирилла в санкционный список. также официально выразила возражения, а один из дипломатов сообщил, что Ватикан не поддерживал введение санкций против главы другой церкви. Франция и Италия, которые выдают значительное количество виз гражданам России, также выступили против предложенных ограничений в отношении бывших российских военных.

Несмотря на значительные уступки, нынешняя версия пакета предусматривает:

отключение еще десятков российских банков от системы SWIFT; запрет на въезд в ЕС для более чем 250 человек – это самое крупное расширение санкционных списков с 2023 года.

В ЕС исчезли надежды на то, что согласовывать санкции станет проще после смены власти в Венгрии. Евросоюз все чаще сталкивается с национальными экономическими интересами разных стран, а для введения ограничений требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

Что еще известно о санкциях

Напомним, что 17 июля Совет ЕС принял решение ввести санкции против России. Они коснулись одного физического лица и пяти юридических лиц. Ограничения ввели, в частности, в связи с ударами по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года.