Какие санкции ввели в ЕС

Санкции вводятся, в частности, в связи с недавними смертоносными ударами по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года, а также жестокой военной кампанией, направленной на умышленное поражение гражданской инфраструктуры, о чем говорится на сайте Совета.

Все пять компаний входят в группу ABS Electro, которая занимается разработкой и производством электронных и радиоэлектронных компонентов, необходимых для ведения войны с применением дронов. В частности, эти предприятия участвуют в создании систем, повышающих возможности российских беспилотных летательных аппаратов, таких как Shahed и Geran, увеличивая их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, несколько компаний производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора. Он приносит российскому правительству значительные доходы.

В санкционный список ЕС также внесена Ирина Харисова – председатель совета директоров группы компаний ABS Electro и руководитель нескольких предприятий, входящих в эту группу.

Лица и компании, внесенные в санкционный список, подлежат замораживанию активов.

Также запрещается прямо или косвенно предоставлять им или в их пользу средства или экономические ресурсы.

В отношении физических лиц, включенных в список, дополнительно действует запрет на въезд в Европейский Союз.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Таким образом, Евросоюз продолжает активно поддерживать Украину. В частности, это актуально на фоне продолжающихся регулярных атак на гражданскую инфраструктуру.

Что еще известно о санкциях против России

Напомним, что Греция не поддержала 21-й пакет санкций против России. Причиной является ситуация с российским газом.

В то же время в Болгарии изменили свою позицию. Там пообещали поддержать ограничения против Кремля.