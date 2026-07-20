Какие варианты рассматривает ЕС

В настоящее время в ЕС обсуждают как минимум три возможных сценария выхода из тупика, в который его загнали требования Греции, пишет Bloomberg.

По данным источников, в Брюсселе рассматривают следующие варианты:

предоставить европейским судоходным компаниям переходный период в 24 месяца до вступления запрета в силу;

полностью отказаться от ограничений на перевозку российского СПГ;

или же отменить весь разработанный пакет санкций, если не удастся договориться.

В Евросоюзе также обсуждают возможность разрешить продление уже заключенных контрактов в качестве потенциального компромисса.

На этой неделе послы ЕС должны встретиться, чтобы вновь обсудить 21-й санкционный пакет против Москвы.

Что с предельной ценой на нефть

В то же время собеседники издания добавили, что замораживание предельной цены на российскую нефть может быть продлено даже в том случае, если другие предложения согласовать не удастся.

В прошлом году страны ЕС приняли плавающий механизм ценового "потолка". С тех пор его должны устанавливать каждые шесть месяцев, а рассчитывают на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals.

Поскольку новые ограничения пока утвердить не удается, на прошлой неделе страны ЕС приняли временное решение. Предельный уровень цены на российскую нефть был установлен в размере 44,10 за баррель до 23 июля.

Таким образом, временная мера дала европейцам больше времени для достижения договоренности по 21-му пакету санкций. В нем, среди прочего, планировалось заморозить механизм ценового "потолка" на постоянной основе. Но, похоже, и это ограничение оказалось под угрозой.

Напомним, Греция выступает против запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны, поскольку опасается экономических последствий. Ведь она является одним из лидеров по перевозке сжиженного газа.