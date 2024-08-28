Пенсії по-новому: виплати розраховуватимуть за іншою системою
Джерело:Укрінформ
Незабаром в Україні може змінитися система розрахунку пенсій. До неї враховуватимуть кількість відпрацьованих років та кількість внесків, які особа сплачувала щомісяця.
Новий розрахунок пенсій
Нині в Україні існує 3 види пенсій:
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- солідарна
- обов'язкова накопичувальна
- добровільна накопичувальна
Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін. І через це обрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм.
Тепер система враховуватиме всього два критерії:
- кількість відпрацьованих років;
- кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.
Нововведення передбачають, що внески будуть конвертуватися в певну кількість балів. Кожен бал відповідатиме 30% середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували середню заробітну плату протягом цього часу, можуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого заробітку через солідарну пенсійну систему.
Крім того, виводимо гарантію — якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати того року,
– сказала вона.
Нагадаємо! Нині, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно напрацювати 31 рік стажу.