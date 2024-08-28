Новий розрахунок пенсій

Нині в Україні існує 3 види пенсій:

Читайте також Хто не матиме пенсії, а отримуватиме соціальну допомогу натомість

солідарна

обов'язкова накопичувальна

добровільна накопичувальна

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін. І через це обрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм.

Тепер система враховуватиме всього два критерії:

кількість відпрацьованих років;

кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.

Нововведення передбачають, що внески будуть конвертуватися в певну кількість балів. Кожен бал відповідатиме 30% середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували середню заробітну плату протягом цього часу, можуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого заробітку через солідарну пенсійну систему.

Крім того, виводимо гарантію — якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати того року,

– сказала вона.

Нагадаємо! Нині, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно напрацювати 31 рік стажу.