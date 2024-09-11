Новий транш від МВФ: про яку суму вдалось домовитись Україні

МВФ та уряд України досягли попередньої угоди щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF), яка розрахована на чотири роки. Що передбачає нова домовленість, читайте далі.

Переговори між Україною та МВФ

Наступним кроком стане затвердження угоди Виконавчою радою МВФ, що може відбутися найближчими тижнями. У разі ухвалення рішення Україна отримає близько 1,1 мільярда доларів.

Читайте також: В Україні проти відновлення співпраці МВФ з Росією

Міжнародний валютний фонд заявив, що чотирирічна угода між Україною та МВФ за механізмом розширеного фінансування (EFF) продовжує бути важливою опорою для економічної політики країни в умовах надзвичайної невизначеності. І попри війну, показники програми залишаються на високому рівні.

Війна Росії в Україні продовжує чинити руйнівний вплив на країну та її народ. Вміла політика, адаптивність домогосподарств та компаній, а також потужне зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність,

– йдеться у звіті Фонду.

За даними МВФ, реальний ВВП зріс на 6,5% у першому кварталі 2024 року. Інфляція у липні залишилася на низькому рівні – 5,4%, а валові міжнародні резерви станом на 1 вересня склали 42,3 мільярда доларів.