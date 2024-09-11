Переговори між Україною та МВФ

Наступним кроком стане затвердження угоди Виконавчою радою МВФ, що може відбутися найближчими тижнями. У разі ухвалення рішення Україна отримає близько 1,1 мільярда доларів.

Читайте також: В Україні проти відновлення співпраці МВФ з Росією

Міжнародний валютний фонд заявив, що чотирирічна угода між Україною та МВФ за механізмом розширеного фінансування (EFF) продовжує бути важливою опорою для економічної політики країни в умовах надзвичайної невизначеності. І попри війну, показники програми залишаються на високому рівні.

Війна Росії в Україні продовжує чинити руйнівний вплив на країну та її народ. Вміла політика, адаптивність домогосподарств та компаній, а також потужне зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність,

– йдеться у звіті Фонду.

За даними МВФ, реальний ВВП зріс на 6,5% у першому кварталі 2024 року. Інфляція у липні залишилася на низькому рівні – 5,4%, а валові міжнародні резерви станом на 1 вересня склали 42,3 мільярда доларів.