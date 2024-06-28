Україна може отримати новий транш від МВФ уже сьогодні

Ввечері відбудеться засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду. Під час цієї зустрічі очікується схвалення четвертого перегляду програми для України.

Який транш очікується

Міністр фінансів України Сергій Марченко у ефірі телемарафону заявив, що очікуваний розмір нового траншу – 2,2 мільярда доларів. Кошти виділяються у рамках програми допомоги українській стороні – EFF.

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Ця програма має реалізовуватись протягом 2023 – 2027 років. Загальний обсяг цієї допомоги має скласти 15,6 мільярда доларів.

Внаслідок вечірньої зустрічі має бути схвалено Меморандум МВФ з Україною. Імовірно, відбудеться поновлення структурних маяків.

Про яку програму йдеться

У вказаному документі прописані обов'язки української влади. Меморандум обов'язково підписується президентом, прем'єр-міністром, міністром фінансів України та головою НБУ.

МВФ та Україна реалізують програму EFF. Вона була впроваджена ще у березні 2023 року.

Україна уже отримала чотири транші від МВФ загалом на 5,4 мільярда доларів. У теперішньому році очікувана сума надходжень сягає аналогічні 5,4 мільярда доларів.

З 27 по 31 травня місія МВФ працювала у Варшаві. Саме там українська влада змогла досягнути попередніх домовленостей, відносно нового траншу у рамках програми EFF.