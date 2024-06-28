Какой транш ожидается

Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона заявил, что ожидаемый размер нового транша – 2,2 миллиарда долларов. Средства выделяются в рамках программы помощи украинской стороне – EFF.

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Эта программа должна реализовываться в течение 2023 – 2027 годов. Общий объем этой помощи должен составить 15,6 миллиардов долларов.

В результате вечерней встречи должен быть одобрен Меморандум МВФ с Украиной. Вероятно, состоится обновления структурных маяков.

Обратите внимание! В указанном документе прописаны обязанности украинской власти. Меморандум обязательно подписывается президентом, премьер-министром, министром финансов Украины и главой НБУ.

О какой программе идет речь

МВФ и Украина реализуют программу EFF. Она была внедрена еще в марте 2023 года.

Украина уже получила четыре транша от МВФ в целом на 5,4 миллиарда долларов. В нынешнем году ожидаемая сумма поступлений достигает аналогичные 5,4 миллиарда долларов.

Напомним! С 27 по 31 мая миссия МВФ работала в Варшаве. Именно там украинская власть смогла достичь предварительных договоренностей, относительно нового транша в рамках программы EFF.