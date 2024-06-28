Какой транш ожидается
Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона заявил, что ожидаемый размер нового транша – 2,2 миллиарда долларов. Средства выделяются в рамках программы помощи украинской стороне – EFF.
Читайте также Все по-другому: как изменятся платежки за доставку газа для украинцев
Эта программа должна реализовываться в течение 2023 – 2027 годов. Общий объем этой помощи должен составить 15,6 миллиардов долларов.
В результате вечерней встречи должен быть одобрен Меморандум МВФ с Украиной. Вероятно, состоится обновления структурных маяков.
О какой программе идет речь
МВФ и Украина реализуют программу EFF. Она была внедрена еще в марте 2023 года.
Украина уже получила четыре транша от МВФ в целом на 5,4 миллиарда долларов. В нынешнем году ожидаемая сумма поступлений достигает аналогичные 5,4 миллиарда долларов.