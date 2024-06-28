Який транш очікується
Міністр фінансів України Сергій Марченко у ефірі телемарафону заявив, що очікуваний розмір нового траншу – 2,2 мільярда доларів. Кошти виділяються у рамках програми допомоги українській стороні – EFF.
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Ця програма має реалізовуватись протягом 2023 – 2027 років. Загальний обсяг цієї допомоги має скласти 15,6 мільярда доларів.
Внаслідок вечірньої зустрічі має бути схвалено Меморандум МВФ з Україною. Імовірно, відбудеться поновлення структурних маяків.
Про яку програму йдеться
МВФ та Україна реалізують програму EFF. Вона була впроваджена ще у березні 2023 року.
Україна уже отримала чотири транші від МВФ загалом на 5,4 мільярда доларів. У теперішньому році очікувана сума надходжень сягає аналогічні 5,4 мільярда доларів.