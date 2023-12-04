Українські лісгоспи продали новорічних ялинок на майже 1,5 мільйона гривень

Українські державні лісгоспи продали більш ніж 11,8 тисячі новорічних ялинок. Найбільше продажів здійснив Поліський лісовий офіс.

Ціни на ялинки

За даними Державного лісового агентства, лісогосподарські підприємства та установи, підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів України, вже реалізували 11 887 новорічних ялинок.

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Середня ціна варіюється від 164,63 гривні за дерево.

Які лісгоспи продали найбільше дерев

Лідером за кількістю продажів став Поліський лісовий офіс ДП "Ліси України", який продав 5 423 ялинок.

Серед інших компаній, які увійшли в топ за кількістю продажів, стали:

Слобожанський лісовий офіс ДП "Ліси України" — 2 296 штук;

Центральний лісовий офіс ДП "Ліси України" — 1 793 штуки;

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького — 474 ялинки;

столичний лісовий офіс ДП "Ліси України" — 271 штука;

Подільський лісовий офіс ДП "Ліси України" — 114 штук.

Середня ціна ялинки з ПДВ у Столичному лісовому офісі становить 192,73 гривні, в УкрНДІЛГА — 187,97 гривні, а в Центральному лісовому офісі — 164,63 гривні.