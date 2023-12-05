Зростуть чи залишаться без змін: якими будуть ціни на ялинки цього року

Українські лісові господарства почали продаж новорічних ялинок і розповіли, якими будуть ціни на них цьогоріч. Крім того, пояснили, як вирощують дерева та в яких кількостях.

Ялинки у лісгоспах

Новорічні ялинки зростають на окремих плантаціях, які є у кожній області. Ці дерева ростуть від 4 до 8 років — це найбільш швидкостиглий вид ялинок.

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Аби ялинка мала товарний вигляд, її кронують — на певній відстані від стовбура лісівники зрізають точку росту на гіллі, і внаслідок цього з'являється кілька нових бруньок, гілля стає густішим.

Чому варто купувати ялинки у лісгоспах

Вирощування ялинкових плантацій лісівники вважають екологічно та економічно виправданим, адже за 60 років можна створити й реалізувати щонайменше 10 плантацій таких дерев.

Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування та оздоровлення лісів, тому нанесення шкоди екосистемі не буде, лише користь. У тому числі у лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику, а також отримати кваліфіковані поради стосовно того, як після свят пересадити дерево та доглядати за ним,

— пояснюють у ДП "Ліси України".

Крім того, купівля дерева у лісгоспу є офіційною, і кожної проданої ялинки сплачуються податки.

Скільки коштують ялинки

У цьому році ціни на новорічні ялинки будуть такими самими як і у 2022. У середньому 1 метр коштує 135 гривень. Ціна може різнитися в залежності від регіону.

Ялинки можна придбати офіційно через регіональні лісові офіси: