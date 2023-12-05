Елки в лесхозах

Новогодние елки растут на отдельных плантациях, которые есть в каждой области. Эти деревья растут от 4 до 8 лет – это наиболее быстроспелый вид елок.

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Чтобы елка выглядела товарно, ее кронируют — на определенном расстоянии от ствола лесоводы срезают точку роста на ветви, и в результате появляется несколько новых почек, ветви становятся гуще.

Почему стоит покупать елки в лесхозах

Выращивание елочных плантаций лесоводы считают экологически и экономически оправданным. 60 лет можно создать и реализовать не менее 10 плантаций таких деревьев.

Также новогодние елки и сосны заготавливаются во время рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому нанесения вреда экосистеме не будет, только польза. В том числе у лесоводов можно купить елку или сосну в горшке, а также получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить дерево и ухаживать за ним,

- объясняют в ГП "Леса Украины".

Кроме того, покупка дерева у лесхоза официально, и каждой проданной елки уплачиваются налоги.

Сколько стоят елки

В этом году цены на новогодние елки будут такими же как и в 2022. В среднем 1 метр стоит 135 гривен. Цена может отличаться в зависимости от региона.

Елки можно приобрести официально через региональные лесные офисы: