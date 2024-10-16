Курс євро: НБУ ухвалив важливе рішення

НБУ хоче запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. До того ж офіційний курс буде розраховуватися як за середній період.

Рішення НБУ щодо євро

Довідковий курс євро розробили у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги на прохання учасників ринку. До такого рішення дійшли у зв'язку з дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку.

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Розрахунок обмінного курсу здійснюватиметься на щоденній основі. Це передбачає множення довідкового курсу гривні до долара, зафіксованого о 12:00, на середнє значення котирувань BFIX долара до євро, отриманих між 10:30 та 12:00.

НБУ додатково хоче змінити принцип розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара) та облікової ціни банківських металів. Пропонується застосувати методи подібні до розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину.

Нагадаємо! Нині курс розраховують станом на конкретний момент, а не як середнє значення.

З огляду на це офіційний курс гривні до євро, а також до інших валют (крім долара США) та облікову ціну банківських металів рекомендовано розраховувати за тією ж методологією, як і довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12 годину, проте станом на 15:00 годину,

– написали у НБУ.

Також Нацбанк хоче припинити встановлювати курси деяких валют щомісяця. Там заявили, що раніше створені два переліки валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу було зумовлене технічними складнощами щоденного обрахунку офіційного курсу до широкого переліку валют.

Нині технології покращилися і операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку курсу знизилися.

З огляду на це, а також враховуючи міжнародний досвід, пропонується сформувати один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу. До нього входитимуть іноземні валюти першої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною,

– додали в Нацбанку.

Перелік валют переглядатиметься кожні три роки з урахуванням останніх статистичних даних про товарообіг. Однак перегляд може відбуватися частіше, якщо товарообіг з Україною впаде нижче 90% для валют, які наразі є в переліку.