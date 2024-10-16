Курс евро: НБУ принял важное решение

НБУ хочет ввести справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. К тому же официальный курс будет рассчитываться как за средний период.

Решение НБУ по евро

Справочный курс евро разработали в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи по просьбе участников рынка. К такому решению пришли в связи с растущим весом операций в евро на валютном рынке.

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Расчет обменного курса будет осуществляться на ежедневной основе. Это предполагает умножение справочного курса гривны к доллару, зафиксированного в 12:00, на среднее значение котировок BFIX доллара к евро, полученных между 10:30 и 12:00.

НБУ дополнительно хочет изменить принцип расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара) и учетной цены банковских металлов. Предлагается применить методы подобные расчету справочного курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Напомним! Сейчас курс рассчитывают по состоянию на конкретный момент, а не как среднее значение.

Учитывая это официальный курс гривны к евро, а также к другим валютам (кроме доллара США) и учетную цену банковских металлов рекомендуется рассчитывать по той же методологии, как и справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12 часов, однако по состоянию на 15:00 часов,

– написали в НБУ.

Также Нацбанк хочет прекратить устанавливать курсы некоторых валют ежемесячно. Там заявили, что ранее созданные два перечня валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса было обусловлено техническими сложностями ежедневного расчета официального курса к широкому перечню валют.

Сейчас технологии улучшились и операционные ограничения и риски ежедневного расчета курса снизились.

Учитывая это, а также учитывая международный опыт, предлагается сформировать одну ежедневную корзину валют для установления официального курса. В нее будут входить иностранные валюты первой группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые по данным платежного баланса предыдущего года обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной,

– добавили в Нацбанке.

Перечень валют будет пересматриваться каждые три года с учетом последних статистических данных о товарообороте. Однако пересмотр может происходить чаще, если товарооборот с Украиной упадет ниже 90% для валют, которые сейчас есть в перечне.