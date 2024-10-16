Як це рішення вплине на Росію

Якщо країна потрапляє у сірий чи чорний список FATF, це сильно шкодить фінансовій репутації держави. Щобільше, може виявитись економічно згубним, повідомляє Politico.

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Довідка: FATF – група з розробки фінзаходів щодо боротьби з відмиванням грошей. Цей орган проводить оцінку прихильності країн до фінансування тероризму, поширення ядерної, хімічної або біологічної зброї. Базується FATF у Парижі.

Ще у 2023 році FATF призупинила членство Росії. Однак, лише зараз буде розглянуте питання включення цієї країни у чорний список.

FATF вважає агресію Росії неприпустимою. Проте зниження статусу держави є важкою та довгою процедурою. Зокрема, через необхідність досягнення спільного рішення між членами організації.

Зверніть увагу! Вперше Україна просила FATF включити Росію у чорний список ще у квітні 2022 року. Протягом усього цього часу українська сторона, надавала докази, відносно неправомірної діяльності Кремля. Зокрема, співпраці Росії з країнами "високого ризику" – Іраном та Північною Кореєю.