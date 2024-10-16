Суд з Росією

"Укргідроенерго" заявило про скасування тендеру на юридичні послуги в арбітражній справі.

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Рішення було прийнято для того, щоб забезпечити відповідність дій компанії ширшій національній стратегії України. Стратегія спрямована на притягнення держави-агресора до відповідальності за шкоду, завдану об'єктам критичної інфраструктури, та забезпечення компенсації за завдані руйнування. Будуть проведені додаткові консультації з урядом,

– написали в компанії.

У компанії пояснили, що Росія в будь-якому разі компенсує збитки не лише за руйнування Каховської ГЕС, а й понад 140 ракетних ударів по інших активах підприємства.