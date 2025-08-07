Після введених Трампом тарифів державні НПЗ Індії призупинили закупівлю російської нафти. Великі компанії планують відмову від таких закупівель.

Індійські компанії чекатимуть подальших вказівок влади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про зупинку закупівлі нафти індійськими НПЗ?

Державні НПЗ Індії призупинили закупівлю російської нафти. Це сталося після введення нових тарифів США проти Індії.

Також відомо, що великі нафтові компанії, такі, як Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., планують відмову і від майбутніх закупівель, поки не буде інших вказівок від влади.

Дональд Трамп подвоїв мито на увесь індійський експорт до США як відповідь на закупівлю Індією сирої нафти в Росії.

Офіційно індійська влада не повідомляла, що має намір зупиняти закупівлі російської нафти і не давала таких вказівок компаніям. Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді чинить опір тарифам Трампа.

Колишній директор Bharat Petroleum сказав, що "протягом певного періоду будуть деякі перебої в роботі, але попит і пропозиція сирої нафти збалансуються". За його словами, близькосхідна нафта, найімовірніше, стане основним замінником російській, якщо в цьому буде необхідність.