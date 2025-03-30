Чи може пенсіонер стати на облік у службі зайнятості та отримувати грошову допомогу

В Україні чимало людей, які досягли пенсійного віку, продовжують працювати. Тому багато пенсіонерів цікавляться, чи можуть вони стати на облік у службі зайнятості.

Чи може пенсіонер стати на облік у центрі зайнятості

Такі люди дійсно можуть отримувати в службі зайнятості інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, переглядати вакансії, консультуватися з питань трудового законодавства, пише 24 Канал з посиланням на Полтавській обласний центр зайнятості.

Читайте також Чи зростуть пенсії для українців у квітні 2025 року

Водночас українець, який отримує пенсію за віком, не може бути зареєстрований як безробітній й отримати допомогу по безробіттю. Річ у тім, що він вже соціально захищеним і має дохід.

Важливо! Це не стосується особи з інвалідністю, які не досягли визначеного законодавством пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності. Вони можуть ставати на облік у службі зайнятості та користуватися усіма послугами служби.

Що робити тим, хто втратив роботу незадовго до виходу на пенсію

Згідно з чинним законодавством, люди, які втратили роботу за один-півтора року до виходу на пенсію, і мають необхідний страховий стаж, можуть достроково вийти на заслужений відпочинок. Однак виключно через скорочення штату чи ліквідацію підприємства.

Таким особам потрібно зареєструватися в службі зайнятості. Зробити це слід одразу після звільнення з роботи.

Зверніть увагу! Водночас якщо відповідних вакансій немає, або людина не може виконувати роботу за станом здоров’я, то закон дозволяє оформляти пенсію до настання пенсійного віку.