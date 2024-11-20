Чи зараховується в стаж перебування на обліку в центрі зайнятості

У законодавстві окреслено, чи враховується період перебування на обліку в центрі зайнятості до страхового стажу для розрахунку пенсії. У стаж зараховуються лише окремі періоди перебування на обліку.

Чи йде у стаж облік в центрі зайнятості

До страхового стажу для пенсії зараховуються лише ті періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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З 1 січня 2004 року, після набрання чинності Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", враховуються тільки ті місяці, за які сплачено страхові внески.

Згідно зі статтею 24 цього закону, страховий стаж після 2004 року обчислюється на основі даних системи персоніфікованого обліку, а до цієї дати – за правилами попереднього законодавства.

Як зарахування стажу залежить від року виходу на пенсію

До стажу для обчислення пенсії враховуються періоди отримання допомоги по безробіттю. До 2004 року це підтверджувалося записами в трудовій книжці, внесеними центром зайнятості. Якщо трудова книжка відсутня або в ній є помилки, період безробіття можна підтвердити довідкою з центру зайнятості.

Цікаво! Після 2004 року до стажу додаються періоди, коли людина була зареєстрована в центрі зайнятості й отримувала допомогу по безробіттю, за винятком одноразових виплат для започаткування бізнесу.

Також враховується допомога, отримана під час професійного навчання чи підвищення кваліфікації.

До слова! До стажу зараховуються періоди, коли особа отримувала допомогу по частковому безробіттю, зокрема під час карантину через COVID-19.