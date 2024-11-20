Идет ли в стаж учет в центре занятости

В страховой стаж для пенсии засчитываются только те периоды, когда лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Читайте также Пенсия для военнослужащих: как ее оформить и какие документы нужны

С 1 января 2004 года, после вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", учитываются только те месяцы, за которые уплачены страховые взносы.

Согласно статье 24 этого закона, страховой стаж после 2004 года исчисляется на основе данных системы персонифицированного учета, а до этой даты – по правилам предыдущего законодательства.

Как зачисление стажа зависит от года выхода на пенсию

В стаж для исчисления пенсии учитываются периоды получения пособия по безработице. До 2004 года это подтверждалось записями в трудовой книжке, внесенными центром занятости. Если трудовая книжка отсутствует или в ней есть ошибки, период безработицы можно подтвердить справкой из центра занятости.

Интересно! После 2004 года в стаж добавляются периоды, когда человек был зарегистрирован в центре занятости и получал пособие по безработице, за исключением одноразовых выплат для открытия бизнеса.

Также учитывается помощь, полученная во время профессионального обучения или повышения квалификации.

К слову! В стаж засчитываются периоды, когда лицо получало пособие по частичной безработице, в частности во время карантина из-за COVID-19.