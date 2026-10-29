НБУ підвищив облікову ставку: як вона зміниться з жовтня 2026 року

У вересні 2026 року відбулася корекція облікової ставки. Цей показник сягнув – 16%. З 31 липня до 17 вересня ставка була на рівні 15,5%.

Яка ставка НБУ з жовтня 2026 року

29 жовтня НБУ ухвалив рішення. Тепер облікова ставка буде на рівні – 16,5%, повідомив регулятор.

Потрібно розуміти, що це значення впливає на низку важливих аспектів, зокрема:

рівень інфляції;

відсотки за кредитами;

дохідність депозитів;

курс гривні.

Як вказує НБУ, рішення підвищити облікову ставку є наслідком посилення цінового тиску, а також – погіршення інфляційних очікувань.

Важливо! Ціновий тиск зростає саме через атаки Росії на бізнес, ускладнення логістики та здорожчання пального.

Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності,

– вказує НБУ.

Зауважимо, протягом останніх місяців інфляція зросла. Наразі це значення перевищило попередній прогноз НБУ.

Наприклад, у вересні:

загальна інфляція пришвидшилася до 10% у річному вимірі;

а базова – до 8,8% рік до року.

Цікаво! Наразі регулятор очікує, що за підсумками 2026 року інфляція сягне 12,5%.

Як може змінитись рівень інфляції

Регулятор очікує, що уже у наступному році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року. Така ситуація стане наслідком:

впровадження низки заходів монетарної політики;

зниження світових цін на нафту.

НБУ й надалі підтримуватиме привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що обмежуватиме ціновий тиск. Інфляцію також стримуватиме вірогідне охолодження внутрішнього попиту та ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак,

– вказує регулятор.

А у 2028 році інфляція має повернутись до цільових 5%. Цьому сприятиме нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг.

До слова, у вересні 2026 року реальний ВВП України відчутно скоротився. Цей показник зменшився на 2,4% у річному вимірі. А от загалом за підсумками року очікується падіння ВВП на 0,5%. Такий розвиток подій вплине на українців. Зокрема, на рівень цін та заплат.