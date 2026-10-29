НБУ підвищив облікову ставку: як вона зміниться з жовтня 2026 року

Яка облікова ставка з жовтня 2026 року / Фото 24 Канал

У вересні 2026 року відбулася корекція облікової ставки. Цей показник сягнув – 16%. З 31 липня до 17 вересня ставка була на рівні 15,5%.

Яка ставка НБУ з жовтня 2026 року 29 жовтня НБУ ухвалив рішення. Тепер облікова ставка буде на рівні – 16,5%, повідомив регулятор. Adv популярні відео Потрібно розуміти, що це значення впливає на низку важливих аспектів, зокрема: рівень інфляції;

відсотки за кредитами;

дохідність депозитів;

курс гривні. Як вказує НБУ, рішення підвищити облікову ставку є наслідком посилення цінового тиску, а також – погіршення інфляційних очікувань. Важливо! Ціновий тиск зростає саме через атаки Росії на бізнес, ускладнення логістики та здорожчання пального. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності– вказує НБУ. Реклама Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на Зауважимо, протягом останніх місяців інфляція зросла. Наразі це значення перевищило попередній прогноз НБУ. Наприклад, у вересні: загальна інфляція пришвидшилася до 10% у річному вимірі;

а базова – до 8,8% рік до року. Цікаво! Наразі регулятор очікує, що за підсумками 2026 року інфляція сягне 12,5%. Як може змінитись рівень інфляції Регулятор очікує, що уже у наступному році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року. Доповнюємо новину...

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