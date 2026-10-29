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НБУ підвищив облікову ставку: як вона зміниться з жовтня 2026 року

Анастасія Зорик
Яка облікова ставка з жовтня 2026 року

Яка облікова ставка з жовтня 2026 року / Фото 24 Канал

У вересні 2026 року відбулася корекція облікової ставки. Цей показник сягнув – 16%. З 31 липня до 17 вересня ставка була на рівні 15,5%.

Яка ставка НБУ з жовтня 2026 року

29 жовтня НБУ ухвалив рішення. Тепер облікова ставка буде на рівні – 16,5%, повідомив регулятор.

 
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Потрібно розуміти, що це значення впливає на низку важливих аспектів, зокрема:

  • рівень інфляції;
  • відсотки за кредитами;
  • дохідність депозитів;
  • курс гривні.

Як вказує НБУ, рішення підвищити облікову ставку є наслідком посилення цінового тиску, а також – погіршення інфляційних очікувань.

Важливо! Ціновий тиск зростає саме через атаки Росії на бізнес, ускладнення логістики та здорожчання пального.

Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності– вказує НБУ.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зауважимо, протягом останніх місяців інфляція зросла. Наразі це значення перевищило попередній прогноз НБУ.

Наприклад, у вересні:

  • загальна інфляція пришвидшилася до 10% у річному вимірі;
  • а базова – до 8,8% рік до року.

Цікаво! Наразі регулятор очікує, що за підсумками 2026 року інфляція сягне 12,5%.

Як може змінитись рівень інфляції

Регулятор очікує, що уже у наступному році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року.

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