НБУ підвищив облікову ставку: як вона зміниться з жовтня 2026 року

Яка облікова ставка з жовтня 2026 року / Фото 24 Канал
У вересні 2026 року відбулася корекція облікової ставки. Цей показник сягнув – 16%. З 31 липня до 17 вересня ставка була на рівні 15,5%.
Яка ставка НБУ з жовтня 2026 року
29 жовтня НБУ ухвалив рішення. Тепер облікова ставка буде на рівні – 16,5%, повідомив регулятор.
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Потрібно розуміти, що це значення впливає на низку важливих аспектів, зокрема:
- рівень інфляції;
- відсотки за кредитами;
- дохідність депозитів;
- курс гривні.
Як вказує НБУ, рішення підвищити облікову ставку є наслідком посилення цінового тиску, а також – погіршення інфляційних очікувань.
Важливо! Ціновий тиск зростає саме через атаки Росії на бізнес, ускладнення логістики та здорожчання пального.
Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Зауважимо, протягом останніх місяців інфляція зросла. Наразі це значення перевищило попередній прогноз НБУ.
Наприклад, у вересні:
- загальна інфляція пришвидшилася до 10% у річному вимірі;
- а базова – до 8,8% рік до року.
Цікаво! Наразі регулятор очікує, що за підсумками 2026 року інфляція сягне 12,5%.
Як може змінитись рівень інфляції
Регулятор очікує, що уже у наступному році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року.
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