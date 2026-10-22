Що сталося з економікою та чому ключові галузі зазнають збитків

У вересні 2026 року реальний ВВП України скоротився на 2,4% у річному вимірі, а загалом за підсумками року очікується падіння на 0,5%. Такі невтішні дані наводять експерти Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). Для пересічних українців це означає потенційне скорочення робочих місць, затримки зі зростанням зарплат та подальше підвищення цін на базові товари.

Найбільшого удару зазнав транспортний сектор, де падіння сягнуло 20%. Через обмежену роботу морських портів та брак водіїв фур логістика суттєво подорожчала, що автоматично закладається у вартість продуктів на полицях супермаркетів. Енергетика та розподіл газу просіли на 11%, а в жовтні ситуація лише загострилася, що створює ризики для стабільного проходження зими.

Зверніть увагу! Переробна промисловість втратила 7% через зупинку ключових виробників сталі після атак російських дронів та балістики. Сільське господарство також скоротилося на 5,6%, адже аграрії змушені зберігати зерно в рукавах через заблоковані порти Великої Одеси та втрату локомотивів "Укрзалізниці". Зменшення посівних площ вже зараз сигналізує, що у 2027 році харчі можуть стати ще дорожчими.

Які прогнози давали міжнародні партнери раніше

Варто зазначити, що ще нещодавно міжнародні інституції були більш оптимістичними. Як повідомляв 24 Канал, у жовтневому звіті МВФ прогнозував зростання ВВП у 2026 році на рівні 1,8%, хоча протягом року ця оцінка постійно знижувалася з початкових 2,5%. Європейський банк реконструкції та розвитку також очікував зростання на 1,5%.

Проте реальність виявилася жорсткішою: інфляція прискорюється, а торговельні компанії переходять на прямі продажі, відмовляючись від великих складів через постійний ризик їхнього знищення ворогом.