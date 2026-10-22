Что произошло с экономикой и почему ключевые отрасли терпят убытки

В сентябре 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 2,4% в годовом исчислении, а в целом по итогам года ожидается падение на 0,5%. Такие неутешительные данные приводят эксперты Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). Для рядовых украинцев это означает потенциальное сокращение рабочих мест, задержки с ростом зарплат и дальнейшее повышение цен на товары первой необходимости.

Наибольший удар пришелся на транспортный сектор, где падение достигло 20%. Из-за ограниченной работы морских портов и нехватки водителей грузовиков логистика существенно подорожала, что автоматически закладывается в стоимость продуктов на полках супермаркетов. Энергетика и газораспределение просели на 11%, а в октябре ситуация только обострилась, что создает риски для стабильной перезимовки.

Обратите внимание! Перерабатывающая промышленность потеряла 7% из-за остановки ключевых производителей стали после атак российских дронов и баллистических ракет. Сельское хозяйство также сократилось на 5,6%, ведь аграрии вынуждены хранить зерно в рукавах из-за заблокированных портов Большой Одессы и потери локомотивов Укрзализныци. Сокращение посевных площадей уже сейчас сигнализирует о том, что в 2027 году продукты питания могут стать еще дороже.

Какие прогнозы давали международные партнеры ранее

Стоит отметить, что еще недавно международные институты были более оптимистичны. Как сообщал "24 Канал", в октябрьском отчете МВФ прогнозировал рост ВВП в 2026 году на уровне 1,8%, хотя в течение года эта оценка постоянно снижалась с первоначальных 2,5%. Европейский банк реконструкции и развития также ожидал роста на 1,5%.

Однако реальность оказалась суровее: инфляция ускоряется, а торговые компании переходят на прямые продажи, отказываясь от больших складов из-за постоянного риска их уничтожения врагом.