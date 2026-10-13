Яким буде ВВП України у подальші роки

Водночас торік прогноз зростання становив 1,8%, про що йдеться у звіті World Economic Outlook від жовтня 2026 року.

Водночас прогноз зростання ВВП у 2027 році буде більшим та становитиме 3,5%.

Ще наприкінці лютого зростання у 2026 році оцінювалося у 1,8 – 2,5%.

Але у квітні ця оцінка скоротилася до 2%.

Проте у червні МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України до 1 – 1,6%.

Зауважте! Оцінка зростання у 2031 році становить 3,6%

"Інтерфакс-Україна" пише, що прогноз також передбачає зростання інфляції з 8,0% 2025 року до 10,5% 2026 року та повернення на рівень 8,0% – 2027 року. А дефіцит поточного рахунку платіжного балансу – з 16% ВВП минулого року до 11% ВВП цього року та 4,7% наступного.

Щодо безробіття:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фонд очікує його скорочення до 10,2% цього року з 11,6% минулого;

та знову зростання до 11,3% наступного року.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України.Очікується, що він буде на рівні 1,5% та 2,5% у 2026 та 2027 роках відповідно.