Що буде з ВВП України

ВВП очікується на рівні до 1,5% та 2,5% відповідно, про що йдеться у звіті ЄБРР.

Згідно зі звітом, макроекономічні перспективи України суттєво погіршилися. На тлі посилення російських повітряних атак економіка України перейшла від повільного відновлення до майже стагнації.

У першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі, а за підсумками року на цей час зріс на 0,6%, при цьому бюджет передбачає дефіцит сектору загальнодержавного управління на рівні 5,7% ВВП у 2026 році,

– вказано у звіті.

Наголошується, що прогнози щодо України знижено на обидва роки через відновлення Росією атак на українські порти та судна, які використовують ці порти, у Чорному морі.

У своєму звіті, опублікованому 3 червня, ЄБРР прогнозував зростання реального ВВП України на 2,2% у 2026 році.

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Тоді банк зберіг прогноз на 2027 рік – 4,0%. Але така цифра була можлива у випадку послаблення бойових дій та початку післявоєнної відбудови.