Що саме готують для захисту морських маршрутів

Президентка Болгарії Іліана Йотова під час виступу на 81-й сесії Генасамблеї ООН заявила про підготовку міжнародної ініціативи для забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі. Цей крок має на меті об'єднати країни регіону для спільних дій, що є критично важливим для українського експорту та глобальної торгівлі, повідомляє Укрінформ.

За словами болгарської лідерки, війна вийшла за межі територіальних вод сторін конфлікту і тепер безпосередньо б'є по економіці та безпеці сусідніх держав.

Болгарія не може і не хоче залишатися байдужою і, застосовуючи підхід практичної дипломатії, готує ініціативу,

– підкреслила Йотова.

Як це вплине на економіку та бізнес

Головна мета Софії – перетворити Чорне море із зони підвищеного ризику на простір "спільної безпеки". На практиці це означає розблокування вільного транспорту, стабільну роботу енергетичних маршрутів та безпечні торговельні коридори. Для українських підприємців та аграріїв реалізація такого плану може принести зниження страхових внесків на фрахт суден та загальне здешевлення морської логістики.

Окрім того, Йотова наголосила, що доля нашої держави не може вирішуватися без участі самого Києва, проте Європа повинна стати активним гравцем у формуванні повоєнної архітектури безпеки, щоб уникнути нової гонки озброєнь.

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Які події передували цій ініціативі

Питання безпеки Чорного моря стало гострою економічною кризою з початку повномасштабного вторгнення Росії, коли агресор почав блокувати українські порти та шантажувати світ голодом. Згодом Україна змогла самостійно прокласти тимчасовий морський коридор, який дозволив відновити експорт зерна та металургійної продукції, завдавши відчутного удару по російському флоту.

Було б безвідповідально, якби після завершення війни в Україні ми не змогли запропонувати громадянам Європи нічого кращого, ніж нову і ще гіршу холодну війну,

– резюмувала президентка Болгарії.

Вона також закликала до посилення дипломатичної та економічної безпеки на континенті.

Раніше ми повідомляли, що Росія може створити глобальну продовольчу кризу через блокаду українських портів. Окрім нищення логістики, російські окупанти навмисно атакують цивільних фермерів під час роботи у полях.