Что именно готовят для защиты морских маршрутов

Президент Болгарии Илиана Йотова во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила о подготовке международной инициативы по обеспечению свободы судоходства в Черном море. Этот шаг направлен на объединение стран региона для совместных действий, что имеет решающее значение для украинского экспорта и мировой торговли, сообщает Укринформ.

По словам болгарского лидера, война вышла за пределы территориальных вод сторон конфликта и теперь напрямую ударяет по экономике и безопасности соседних государств.

Болгария не может и не хочет оставаться равнодушной и, применяя подход практической дипломатии, готовит инициативу,

– подчеркнула Йотова.

Как это повлияет на экономику и бизнес

Главная цель Софии – превратить Черное море из зоны повышенного риска в пространство "общей безопасности". На практике это означает разблокирование свободного транспорта, стабильную работу энергетических маршрутов и безопасные торговые коридоры. Для украинских предпринимателей и аграриев реализация такого плана может привести к снижению страховых взносов за фрахт судов и общему удешевлению морской логистики.

Кроме того, Йотова подчеркнула, что судьба нашего государства не может решаться без участия самого Киева, однако Европа должна стать активным игроком в формировании послевоенной архитектуры безопасности, чтобы избежать новой гонки вооружений.

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Какие события предшествовали этой инициативе

Вопрос безопасности Черного моря стал острым экономическим кризисом с начала полномасштабного вторжения России, когда агрессор начал блокировать украинские порты и шантажировать мир голодом. Впоследствии Украина смогла самостоятельно проложить временный морской коридор, который позволил возобновить экспорт зерна и металлургической продукции, нанеся ощутимый удар по российскому флоту.

Было бы безответственно, если бы после окончания войны в Украине мы не смогли предложить гражданам Европы что-то лучшее, чем новую и еще худшую холодную войну,

– резюмировала президент Болгарии.

Она также призвала к укреплению дипломатической и экономической безопасности на континенте.

Ранее мы сообщали, что Россия может вызвать глобальный продовольственный кризис из-за блокады украинских портов. Помимо уничтожения логистики, российские оккупанты целенаправленно атакуют мирных фермеров во время работы в полях.