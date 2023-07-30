Є ризик здорожчання готівкового долара: що на це може вплинути

Лише добу тому Нацбанк ухвалив рішення про зниження облікової ставки. Цьому посприяло скорочення інфляції. Втім аналітик прогнозує, що за певних обставин, такі зміни можуть спровокувати негативні наслідки для готівкового долара.

Чому облікову ставку знизили лише зараз

За рішенням Нацбанку 27 липня облікову ставку знизили з 25% до 22% річних. Аналітик Олексій Козирев розповідає, що хоч показники офіційної інфляції знижувалися вже давно, втім регулятор зважився на зміну ставки лише зараз.

Читайте також Знизили вперше за довгий час: на якому рівні зараз облікова ставка

що боротьбу з високими споживчими цінами у світі ведуть регулятори за допомогою високої облікової ставки. Тому дії Нацбанку мали свої особливості.

Безумовно, для збереження високої облікової ставки були цілком об'єктивні причини. Не варто забувати, що в умовах війни та прямої залежності фінансування соціальних витрат бюджету від своєчасного та повного отримання міжнародної допомоги ціни можуть вибухнути блискавично за будь-якого зриву надходження грошей від зарубіжних партнерів,

– каже Козирев.

А у такому випадку доведеться "друкувати" більше коштів, а цього Україна зобов'язалася не допускати у меморандумі з МВФ.

Аналітик додає, що особливо тішитися від короткочасного уповільнення цін у країн не варто. Все через те, що це дуже крихке досягнення.

Чого чекати від змін

За прогнозами Олексія Козирева, згідно зі змінами щодо облікової ставки на українців чекатиме нова реальність:

Зростання цін й надалі відбуватиметься. До цього приєднається ще й розбіжність офіційної інфляційної статистики зі збільшенням цін у магазинах. Такий процес посилиться до осінньо-зимового періоду.

До цього приєднається ще й розбіжність офіційної інфляційної статистики зі збільшенням цін у магазинах. Такий процес посилиться до осінньо-зимового періоду. Підвищення ставки за депозитами та вкладами громадян банки й надалі неохоче робитимуть. Це трапиться через те, що ще більше скоротиться маржа банків між залученням коштів у громадян та бізнесу на депозити та прибутковістю, яку вони отримують за депозитними сертифікатами.

банки й надалі неохоче робитимуть. Це трапиться через те, що ще більше скоротиться маржа банків між залученням коштів у громадян та бізнесу на депозити та прибутковістю, яку вони отримують за депозитними сертифікатами. Крім того, фінансисти можуть "урізати" ставки за депозитами, пояснюючи це тим, що НБУ знизив облікову ставку.

У разі зміни військової чи економічної ситуації НБУ повинен буде швидко реагувати на такі події. І таким кроком може стати нове підвищення "обліковки".

Тому тим інвесторам, які хочуть грати з українськими облігаціями як мінімум на 2 − 3 роки та які спокусилися прибутковістю в межах 19,75% річних без оподаткування довготривалими облігаціями, потрібно бути обережними.

Відтак чиновники НБУ наразі дуже обережно підходять до проблеми подальшого послаблення валютних обмежень. Адже усі негативні показники можуть дати поживу для можливого зростання курсу на готівковому ринку.