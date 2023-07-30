Есть риск удорожания наличного доллара: что на это может повлиять

Только сутки назад Нацбанк принял решение о снижении учетной ставки. Этому способствовало сокращение инфляции. Впрочем, аналитик прогнозирует, что при определенных обстоятельствах такие изменения могут спровоцировать негативные последствия для наличного доллара.

Почему учетную ставку снизили только сейчас

По решению Нацбанка 27 июля учетную ставку снизили с 25% до 22% годовых. Аналитик Алексей Козырев рассказывает, что хотя показатели официальной инфляции снижались уже давно, впрочем, регулятор решился на изменение ставки только сейчас.

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что борьбу с высокими потребительскими ценами в мире ведут регуляторы с помощью высокой учетной ставки. Поэтому действия Нацбанка имели свои особенности.

Безусловно, для сохранения высокой учетной ставки являлись вполне объективные причины. Не стоит забывать, что в условиях войны и прямой зависимости финансирование социальных расходов бюджета от своевременного и полного получения международной помощи цены могут взорваться молниеносно при любом срыве поступления денег от зарубежных партнеров.

– говорит Козырев.

А в таком случае придется "печатать" больше средств, а этого Украина обязалась не допускать в меморандуме с МВФ.

Аналитик добавляет, что особо радоваться кратковременному замедлению цен у стран не стоит. Все потому, что это очень хрупкое достижение.

Чего ждать от изменений

По прогнозам Алексея Козырева, согласно изменениям по учетной ставке украинцев будет ждать новая реальность:

Рост цен и дальше будет происходить. К этому присоединится еще и несовпадение официальной инфляционной статистики с ростом цен в магазинах. Такой процесс усилится к осенне-зимнему периоду.

К этому присоединится еще и несовпадение официальной инфляционной статистики с ростом цен в магазинах. Такой процесс усилится к осенне-зимнему периоду. Повышение ставки по депозитам и вкладам граждан банки и дальше неохотно будут делать. Это произойдет из-за того, что еще больше сократится маржа банков между привлечением средств у граждан и бизнеса на депозиты и доходностью, которую они получают по депозитным сертификатам.

банки и дальше неохотно будут делать. Это произойдет из-за того, что еще больше сократится маржа банков между привлечением средств у граждан и бизнеса на депозиты и доходностью, которую они получают по депозитным сертификатам. Кроме того, финансисты могут "урезать" ставки по депозитам, объясняя это тем, что НБУ снизил учетную ставку.

В случае изменения военной или экономической ситуации, НБУ должен будет быстро реагировать на такие события. И таким шагом может стать новое повышение "учетки".

Поэтому тем инвесторам, которые хотят играть с украинскими облигациями как минимум на 2 – 3 года и соблазнились доходностью в пределах 19,75% годовых без налогообложения долговременными облигациями, нужно соблюдать осторожность.

Следовательно, чиновники НБУ пока очень осторожно подходят к проблеме дальнейшего ослабления валютных ограничений. Ведь все отрицательные показатели могут "дать еду" для возможного роста курса на наличном рынке.