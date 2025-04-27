В Україні встановили обмеження на пенсії: яка зараз максимальна сума

В Україні встановлено нові обмеження на максимальні розміри пенсійних виплат. Скільки максимально тепер можуть отримувати пенсіонери, читайте далі.

Які пенсії обмежили по розміру в Україні

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, обмеження стосуються пенсій, які перевищують 23 610 гривень. Однак ці обмеження не поширюються на пенсії, що нараховуються на основі внесків, сплачених до Пенсійного фонду, передає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

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Тобто, станом на сьогодні максимальна пенсія в Україні, яку можна отримати завдяки страховим внескам, дорівнює вказаній сумі. Більші виплати можливі лише за рахунок спеціальних надбавок або доплат.

Важливо! Ці обмеження не поширюються на пенсії військових, які брали участь у бойових діях, а також на виплати сім'ям загиблих захисників і захисниць.

Яка найбільша пенсія в Україні

Оксана Жолнович наголосила, що завдяки введенню обмежень на максимальний розмір пенсії вдалося зекономити 120 мільйонів гривень. Протягом року планується зекономити понад мільярд гривень.

Водночас за її словами, на сьогодні максимальний розмір пенсії в Україні становить 51 042 гривні.