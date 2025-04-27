Какие пенсии ограничили по размеру в Украине

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, ограничения касаются пенсий, которые превышают 23 610 гривен. Однако эти ограничения не распространяются на пенсии, начисляемые на основе взносов, уплаченных в Пенсионный фонд, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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То есть, по состоянию на сегодня максимальная пенсия в Украине, которую можно получить благодаря страховым взносам, равна указанной сумме. Большие выплаты возможны только за счет специальных надбавок или доплат.

Важно! Эти ограничения не распространяются на пенсии военных, которые принимали участие в боевых действиях, а также на выплаты семьям погибших защитников и защитниц.

Какая самая большая пенсия в Украине

Оксана Жолнович отметила, что благодаря введению ограничений на максимальный размер пенсии удалось сэкономить 120 миллионов гривен. В течение года планируется сэкономить более миллиарда гривен.

В то же время по ее словам, на сегодня максимальный размер пенсии в Украине составляет 51 042 гривны.